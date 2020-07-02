Финансовые и экономические специалисты с тревогой отреагировали на заявление Якова Смолия об отставке из-за политического давления. По их убеждению, сейчас неудачное время для такого шага. И это свидетельствует о потере последнего островка здравого смысла и профессионализма.

Финансовый аналитик, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз

Он заметил, что если независимости НБУ грозит отставка Смолия, то это уже не независимое учреждение. А что по-настоящему угрожает, и это политическое давление, о котором заявил пока еще глава Нацбанка. Слова Дубогрыза цитирует издание "Новое время".

К теме Отставка Смолия: глава НБУ написал заявление на увольнение после конфликта с Зеленским – СМИ

"На самом деле я верю в независимость и здравый смысл правления НБУ, что осталось. Они принимают решение совместно, им хватит и сил, и количества, чтобы противостоять минимум год любым инициативам напечатать денег, вернуть "Приват" бывшим акционерам, накредитовать слабые компании по самые уши и тому подобное, – подчеркнул эксперт.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер

По его словам Смолий пользовался огромным уважением в деловых кругах. И Американская торговая палата даже награждала его за большую работу, которую он и его команда делали.

Для отставки – сейчас неудачное время, когда Украина ожидает снижения ВВП на 8,2%. Сейчас компании являются озабоченными будущей независимостью руководства Национального банка и продолжением программы МВФ,

– отметил Гундер.

Обратите внимание Экономическая катастрофа, – Фурса о последствиях отставки Смолия

Председатель наблюдательного совета компании "Октава Капитал" Александр Кардаков

По его убеждению, отставка Смолия в нынешнее время свидетельствует о потере последнего островка здравого смысла и профессионализма.

"Готовимся к полету гривны? Включение печатного станка? Причина отставки – давление со стороны всех. С такими друзьями и врагов не надо. Песец – уже у ворот", – считает Он.

Основатель и президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак

По его словам, отставка команды Гонтаревой / Смолия – это:

курс гривны к доллару– 30 – 40 – 50 гривен за единицу;



инфляция вырастет до 20% и более;



конец международной поддержки Украины;



усиление влияния Коломойского;



обнищание населения.

Господин Владимир Зеленский, хорошо думай-ТЕ!"

– подчеркнул он.

Советуем ознакомиться Кто может заменить Смолия на посту главы НБУ – названы имена кандидатов

Кратко об отставке Смолия с должности главы НБУ