Песец – уже у ворот – эксперты об отставке Смолия с должности главы НБУ
Финансовые и экономические специалисты с тревогой отреагировали на заявление Якова Смолия об отставке из-за политического давления. По их убеждению, сейчас неудачное время для такого шага. И это свидетельствует о потере последнего островка здравого смысла и профессионализма.
Финансовый аналитик, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз
Он заметил, что если независимости НБУ грозит отставка Смолия, то это уже не независимое учреждение. А что по-настоящему угрожает, и это политическое давление, о котором заявил пока еще глава Нацбанка. Слова Дубогрыза цитирует издание "Новое время".
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"На самом деле я верю в независимость и здравый смысл правления НБУ, что осталось. Они принимают решение совместно, им хватит и сил, и количества, чтобы противостоять минимум год любым инициативам напечатать денег, вернуть "Приват" бывшим акционерам, накредитовать слабые компании по самые уши и тому подобное, – подчеркнул эксперт.
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер
По его словам Смолий пользовался огромным уважением в деловых кругах. И Американская торговая палата даже награждала его за большую работу, которую он и его команда делали.
Для отставки – сейчас неудачное время, когда Украина ожидает снижения ВВП на 8,2%. Сейчас компании являются озабоченными будущей независимостью руководства Национального банка и продолжением программы МВФ,
– отметил Гундер.
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Председатель наблюдательного совета компании "Октава Капитал" Александр Кардаков
По его убеждению, отставка Смолия в нынешнее время свидетельствует о потере последнего островка здравого смысла и профессионализма.
"Готовимся к полету гривны? Включение печатного станка? Причина отставки – давление со стороны всех. С такими друзьями и врагов не надо. Песец – уже у ворот", – считает Он.
Основатель и президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак
По его словам, отставка команды Гонтаревой / Смолия – это:
- курс гривны к доллару– 30 – 40 – 50 гривен за единицу;
- инфляция вырастет до 20% и более;
- конец международной поддержки Украины;
- усиление влияния Коломойского;
- обнищание населения.
Господин Владимир Зеленский, хорошо думай-ТЕ!"
– подчеркнул он.
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Кратко об отставке Смолия с должности главы НБУ
- Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическое давление. В Нацбанке решение приняли с уважением.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Президент Зеленский уже внес в Раду постановление об отставке Смолия. 2 июля ее должен рассмотреть провольный комитет.
- Вероятно, что Рада проголосует за отставку действующего главы НБУ 3 июля.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.
- Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, он председатель правления "Укргазбанка". Среди других кандидатов Владимир Лавренчук и Тимофей Милованов.