Пеших прогулок недостаточно для крепкого здоровья, – учёные

Обычной ходьбы недостаточно для необходимого количества физических нагрузок в день.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в Public Health England, передает Тhe Guardian.

По словам ученых, те, кто в течение дня делает 10 тысяч шагов или гуляют вместо того, чтобы ехать в транспорте, ошибочно считают, что делают достаточно усилий, чтобы оставаться в форме.

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Ходьба или работа в саду, безусловно, полезны для работы сердца и улучшения кровообращения.

Но для укрепления мышц и костей этого мало. В частности, у людей пенсионного возраста из-за плохой мышечной силу риск падений растет на 76%.

А постоянные тренировки и сбалансированная деятельность помогают предотвратить падение, улучшают сон, настроение и снижают риск ранней смерти.

Понимание того, что нужно больше ходить и заниматься аэробной деятельностью, сохраняя темп сердечного ритма, растет. Но потребность в двух тренировках в неделю – на силу и баланс – это главный совет,

– сказала специалист Луиза Ансари.

Как правило, мышцы находятся на пике активности в 30-летнем возрасте человека. Если активно не работать – мышечный тонус исчезает уже к 40-летию. Лучшие виды упражнений – игры с мячом, танцы, нордическая ходьба и тренировки с весами.

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