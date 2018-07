Песню Селены Гомес о Джастине Бибере назвали главным хитом лета

Песня американской исполнительницы Селены Гомес Back to You о тяжелых отношениях с бывшим бойфрендом Джастином Бибером получила звание "Гимн лета-2018".

Об этом сообщило именитое музыкальное издание Rolling Stone.

Каждого года летний сезон получает своего музыкального "покровителя", – песню, с которой меломаны проводят каждую вечеринку или путешествие. Музыкальное издание выбрало песню 25-летней исполнительницы, поскольку именно она ассоциируется у слушателей с летом этого года.

Читайте также: Селена Гомес представила клип Back to You, в котором рассказала об отношениях с Бибером

По слухам фанатов, песня Back to You была вдохновлена воссоединением Гомес с Джастином Бибером весной 2018 года и рассказывала о трудных отношениях с любимым. Их новый роман продержался недолго, но популярный хит остался навсегда в мировых музыкальных чартах. Видеоролик с клипом на песню Back to You был опубликован 5 июня 2018 года, и более чем за месяц после публикации его посмотрели почти 100 миллионов пользователей.

Стоит напомнить, что в 2017 году главным хитом лета был трек Despacito пуэрториканского поп-певца Луиса Фонси и рэпера Дэдди Янки. В августе прошлого года видео на песню Despacito стало самым популярным на Youtube по количеству просмотров, – тогда отметка достигла трех миллиардов просмотров.

Селена Гомес "Back to You": смотреть видео онлайн