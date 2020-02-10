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      Пестициды в Каховском водохранилище: в поселке Апостолово объявили карантин

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      Загрязнение Каховского водохранилища– в поселке объявили карантин / ru.wikipedia.org

      В поселке Апостолово на Днепропетровщине, объявили карантин в учебных заведениях из-за ядовитых веществ в водах водохранилища.

      Апостоловская ОТО разместила на сайте объявление о введении карантина из-за загрязнения воды пестицидами.

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      В водах Каховского водохранилища зафиксировали превышение нормы пестицидов – диазинон и хлорпирифос. Поэтому в поселке временно приостановили работу детских садов, школ, учреждений профессионального образования и учреждений культуры.

      Жителей просят не употреблять воду из-под крана для приготовления пищи, напитков. Прокуратура проведет расследование по факту загрязнения водоема.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Новости Днепра Криминальные новости
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