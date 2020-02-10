Пестициды в Каховском водохранилище: в поселке Апостолово объявили карантин

В поселке Апостолово на Днепропетровщине, объявили карантин в учебных заведениях из-за ядовитых веществ в водах водохранилища.

Апостоловская ОТО разместила на сайте объявление о введении карантина из-за загрязнения воды пестицидами. Читайте также: Какие предприятия больше всего загрязняют воды в Украине: обнародован рейтинг В водах Каховского водохранилища зафиксировали превышение нормы пестицидов – диазинон и хлорпирифос. Поэтому в поселке временно приостановили работу детских садов, школ, учреждений профессионального образования и учреждений культуры. Жителей просят не употреблять воду из-под крана для приготовления пищи, напитков. Прокуратура проведет расследование по факту загрязнения водоема.