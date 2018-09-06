Петиция за освобождение Сенцова на сайте Белого дома: осталось собрать 3 тысячи подписей

Петиция на сайте Белого дома за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова уже набрала 97 тысяч голосов из 100 тысяч необходимых. Вчера вечером было 75 тысяч подписей.

Проголосовать можно только сменив IP-адрес, ведь доступ к голосованию затруднен. Для этого в настройках вашего браузера надо установить VPN. После этого в браузере Opera: Настройки – Дополнительно – Возможности – VPN – Включить VPN.

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С просьбой присоединиться к акции просят украинские телеведущие, спортмены, музыканты выкладывая видеообращение в Интернет. Это побудит Вашингтон больше давить на Москву для освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Чтобы поставить подпись, у украинцев осталось меньше трех дней. Если петиция наберет более 100 тысяч голосов, это обяжет американскую власть отреагировать на заявление. Если голосов не хватит – ее удалят с сайта Белого дома.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.