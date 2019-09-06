Зеленский ответил на петицию об обороте оружия в Украине

На сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию о законодательном нормировании оборота оружия в Украине. Петиция была зарегистрирована в конце мая, а чуть больше чем через три месяца она набрала необходимое количество голосов.

Просим навести порядок с оборотом оружия, а порядок – это закон, отмечается в петиции на сайте президента. В частности, в обращении шла речь и о праве на применение оружия с целью защиты.

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После того, как петиция набрала необходимое количество голосов, на нее ответил Президент Украины Владимир Зеленский. Гарант подчеркнул, что считает оборот оружия в Украине несколько преждевременным.

В своем ответе Зеленский обратил внимания на то, что сейчас в Украине идет война против России, а также на большой нелегальный оборот оружия в Украине, несмотря на боевые действия на Донбассе.

Считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере может стать надежной основой для принятия правильных решений. Такой анализ должен учитывать опыт иностранных государств, а также состояние военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что различного рода консультации необходимы, чтобы предотвратить возникновение дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

"Учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установление мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия видится преждевременным, а потому не может быть поддержана. Изложенные в электронной петиции предложения будут переданы в комиссию по вопросам правовой реформы", – резюмировал Владимир Зеленский.