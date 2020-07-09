Закрытие фабрики троллей, которые работали на Порошенко – факт существования порохоботов. Но влияние фабрик на результаты выборов ограничено, считают аналитики.

Технологи Порошенко выстроили серьезную сеть ботов. На практике это позволило Порошенко стать доминирующим в национал-патриотической среде, максимально мобилизовать избирателей. Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Петр Олещук.

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Боты Порошенко разгоняли нетерпимость к чужому мнению

Термин "порохоботы" вошел в нашу практику и имел негативный окрас относительно сторонников Порошенко. Но эти инструменты ограничены по своему воздействию и эффективности. Боты на выборах использовались, как вспомогательный инструмент. И не столько для политической агитации, как дискредитации оппонентов и психологического давления на любую альтернативную точку зрения,

– считает Петр Олещук.

С другой стороны, за пределами этого узкого сообщества влияние ботов ограничено.

Основа идеологии Порошенко – нетерпимость к другому мнению. На выборах президента применялась формула, есть или Порошенко, или Путин. Подобные дихотомии до сих пор вбрасываются технологами Порошенко. Вроде: "Кто не с нами, тот против нас. Вокруг все агенты, полезные идиоты, только мы боремся за правое дело." Для решения этих задач боты очень полезны. Они позволяют сеять нетерпимость, неприязнь,

– говорит Олещук.

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Какой партией хочет стать "ЕС"

Как говорит эксперт, в последнее время "Европейская солидарность" становится все больше региональной партией. Пятый президент ориентируется на электорат отдельных областей. В таком случае соцсети могут помочь, потому что часто выступают для какой-то небольшой общины основным источником информации. Недооценивать их нельзя, но глобально на результаты местных выборов осенью 2020 году это не повлияет.

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"Сомнительно, что ликвидированные аккаунты ботов – единственная сеть. На самом деле их много. Одна исчезла – кому-то освободили место на рынке. Сама проблема никуда не делась", – подчеркнул Петр Олещук.

Что известно о фабрике ботов в украинских соцсетях