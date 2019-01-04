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      Что известно о боксере Петре Очеретяном, предполагаемом убийце сотрудника госохраны в Киеве

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      Петр Очеретяный - биография, кто такой подозреваемый в убийстве Василия Хмелюка
      Петр Очеретяный профессиональный боксер

      2 января вблизи жилого комплекса "Французский бульвар" в Киеве был убит сотрудник Управления государственной охраны Василий Хмелюк. Убили его одним ударом в голову. Подозреваемым в убийстве является бывший боксер Петр Очеретяный.

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      Петру Очеренятому 36 лет. Он родился 27 августа 1982 года в Киеве. Учился в Национальном университете физического воспитания и спорта. Впоследствии перешел в профессиональный бокс. Выступал в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Первый бой провел 20 марта 2005 года в Киеве, победив единогласным решением судей Александра Курманова.


      Петр Очеретяный

      Всего на профессиональном ринге Петр Очеретяный провел 10 поединков, девять из которых выиграл (шесть нокаутом). Единственное поражение потерпел 3 июня 2006 года в польском городе Остроленка, когда уступил хозяину ринга Гжегожу Сошинскому решением судей.

      Закончил карьеру Петр Очеретяный в 2009 году, когда на День Независимости 24 августа на Центральной площади города Узин (Кииивська область) победил белорусского боксера Дмитрия Адамовича.

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      В Facebook есть Петр Очеретяный. Однако невозможно указать, принадлежит  ли этот аккаунт подозреваемому. У него на аватарке стоит фотография собаки породы мастиф. Именно такую ​​выгуливал Петр Очеретяный на видео. А учебным заведением указан именно Национальный университет физического воспитания и спорта

      Стоит отметить, что у Петра Очеретяного есть брат-близнец Павел. Он тоже является профессиональным спортсменом. Оба брата вместе начали и закончили свою профессиональную карьеру. Единственное отличие – Павел провел на два поединка меньше, а также у него вместо поражения – ничья.

      Напомним, 2 января в центре Киева мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя – сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, потом один из них ударил оппонента рукой в ​​голову, от чего он умер. Впоследствии 3 января Петр Очетеряный вместе с адвокатом пришел в полицию и сдался. Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

      Ориентировка на подозреваемого в убийстве Петра Очеретяного

      Теги: Спорт Бокс Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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