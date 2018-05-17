Порошенко: Днепропетровщина – одна из лидеров по созданию нового образовательного пространства

Сегодня президент Петр Порошенко и председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли масштабно реконструированную Солонянскую опорную школу №1 Днепропетровской области.

"Наш первый приоритет – это образование, которое является инвестицией государства в будущее. Днепропетровщина – одна из лидеров по созданию нового образовательного пространства. Мне очень нравится особый и креативный дизайн школы, краски, в которые она раскрашена. Внутри, уверен, детям тоже интересно, они хотят сюда приходить. Эта школа – пример эффективного использования средств местными общинами, стало возможным благодаря децентрализации", – отметил Петр Порошенко.

Солонянская школа построена 40 лет назад. Благодаря первой в ее истории реконструкции, теперь в ней расположено современное оборудование и учебные материалы: лаборатории, мультимедийные доски, планшеты, микроскопы и цифровая портативная метеостанция.



В школе созданы все условия для физического развития детей. Обновленный спортивный зал – с современными раздевалками и душевыми. Пол и стены – с мягким покрытием, которое позволяет избежать травм. На территории школы построены два футбольных поля, волейбольная и баскетбольная площадки, легкоатлетические дорожки, ворк-аут зона.



Территорию обустроили современным освещением, разноцветной тротуарной плиткой, детскими игровыми площадками. В школьном фруктовом саду установили удобные скамейки.

Учебное заведение оборудовали пандусами, установили четыре подъемника.



Также здесь работает первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр, а также ресурсная комната, интерактивный пол, комната лечебной физкультуры. Более 80 особых детей занимаются с логопедом, дефектологом, психологом, коррекционными педагогами. Учебное заведение оборудовали пандусами, установили четыре подъемника.Также здесь работает первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр, а также ресурсная комната, интерактивный пол, комната лечебной физкультуры. Более 80 особых детей занимаются с логопедом, дефектологом, психологом, коррекционными педагогами.

"Для детей Днепропетровщины мы создаем комфортное образовательное пространство. В Солонянской опорной школе учатся более 700 детей. После масштабной реконструкции ученики и учителя имеют учебное заведение, которое и снаружи, и внутри соответствует современным европейским стандартам", – отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

