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Порошенко: Днепропетровщина – одна из лидеров по созданию нового образовательного пространства

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Порошенко на открытии реконструированной Солонянской опорной школы №1
Порошенко на открытии реконструированной Солонянской опорной школы №1

Сегодня президент Петр Порошенко и председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко открыли масштабно реконструированную Солонянскую опорную школу №1 Днепропетровской области.

"Наш первый приоритет  это образование, которое является инвестицией государства в будущее. Днепропетровщина  одна из лидеров по созданию нового образовательного пространства. Мне очень нравится особый и креативный дизайн школы, краски, в которые она раскрашена. Внутри, уверен, детям тоже интересно, они хотят сюда приходить. Эта школа  пример эффективного использования средств местными общинами, стало возможным благодаря децентрализации",  отметил Петр Порошенко.

Солонянская школа построена 40 лет назад. Благодаря первой в ее истории реконструкции, теперь в ней расположено современное оборудование и учебные материалы: лаборатории, мультимедийные доски, планшеты, микроскопы и цифровая портативная метеостанция.

В школе созданы все условия для физического развития детей. Обновленный спортивный зал – с современными раздевалками и душевыми. Пол и стены – с мягким покрытием, которое позволяет избежать травм. На территории школы построены два футбольных поля, волейбольная и баскетбольная площадки, легкоатлетические дорожки, ворк-аут зона.

Территорию обустроили современным освещением, разноцветной тротуарной плиткой, детскими игровыми площадками. В школьном фруктовом саду установили удобные скамейки.
 
Учебное заведение оборудовали пандусами, установили четыре подъемника.

Также здесь работает первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр, а также ресурсная комната, интерактивный пол, комната лечебной физкультуры. Более 80 особых детей занимаются с логопедом, дефектологом, психологом, коррекционными педагогами.

"Для детей Днепропетровщины мы создаем комфортное образовательное пространство. В Солонянской опорной школе учатся более 700 детей. После масштабной реконструкции ученики и учителя имеют учебное заведение, которое и снаружи, и внутри соответствует современным европейским стандартам", – отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.
 

Теги: Новости политики Петр Порошенко Валентин Резниченко Днепропетровская ОГА Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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