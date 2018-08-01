Петраков в сборной U-19 создал замечательный микроклимат, – Маркевич

Глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич поздравил юношескую сборную Украины U-19 с выходом в полуфинал чемпионата Европы.

На юношеском чемпионате Европы сборная Украины U-19 под руководством Александра Петракова выполнила главную задачу – получила право сыграть в следующем году на чемпионате мира, который пройдет в Польше.

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Хочу поздравить команду, тренерский штаб и обслуживающий персонал с выходом в полуфинал чемпионата Европы, а также получением путевки на чемпионат мира. В наше нелегкое время такой результат многого стоит. Наставнику команды Александру Петракову удалось в своем коллективе создать прекрасный микроклимат, что уверен, помогло на Евро продемонстрировать качественный футбол, – сказал Мирон Маркевич в интервью официальному сайту ФФУ.

Напомним, что сборная Украины U19 на Чемпионате Европы в полуфинале была разгромлена сверстниками из Португалии. Окончательный счет матча пиренейцы установили уже на тридцатой минуте матча. Несмотря на это, благодаря выходу в полуфинал Чемпионата Европы, украинцы гарантировали себе попадание на Чемпионат мира U20.

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