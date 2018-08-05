Петросян и Степаненко разводятся: жена хочет отсудить почти все совместно нажитое имущество

Ранее стало известно, что знаменитая чета юмористов, Евгений Петросян и Елена Степаненко, разводятся. Кроме того, Степаненко хочет отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% от совместно нажитого имущества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи.

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В иске Степаненко также требует передать ей восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности.

Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей,

– говорится в источнике.

Российский юморист Евгений Петросян уже отреагировал на иск жены.

Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Петросян претендует на 50% нажитого в браке имущества.

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем разделить имущество поровну, а не так, как она настаивает", – отметил адвокат.