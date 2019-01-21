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      Петров, Боширов и не только: кто попал в список санкций ЕС из-за химоружия

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      Чепига и Мишкин попали в список санкции Евросоюза за применение химоружия
      Чепига и Мишкин попали в список санкции Евросоюза за применение химоружия / Фото из открытых источников

      В опубликованном 21 января списоке санкций Евросоюза за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (вымышленное имя Руслан Боширов) и Александр Мишкин (вымышленное имя Александр Петров).

      Документ с такими данными опубликован в "Официальном журнале ЕС".

      24 канал сообщал, что министры иностранных дел стран ЕС приняли введение санкций в отношении 4 россиян, 5 сирийцев и сирийской компании за применение химического оружия.

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      В сообщении отмечается, что санкции против Костюкова и Алексеева вводятся в связи с тем, что оба занимали руководящие посты в ГРУ. Учитывая этот факт, как считают в ЕС, они "несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия "Новичок" сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года".

      В документе также отмечается, что Чепига и Мишкин также известны под другими именами – Руслан Боширов и Александр Петров соответственно. В Брюсселе считают, что эти имена являются псевдонимами Чепиги и Мишкина. В документе они также указаны как исполнители нападения в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

      В санкционный список также попали научно-исследовательский центр в Сирии и 5 связанных с ним сирийцев.

      В чем заключаются санкции ЕС?
      В случае с физическими лицами санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать деньги в распоряжение фигурантов списка санкций.

      Напомним, 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРИЧАСТНОСТИ РОССИЯН МИШКИНА И ЧЕПИГИ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ ПРОТИВ СКРИПАЛЕЙ:
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      Теги: Новости политики Евросоюз Новости России Европа Отравление Сергея Скрипаля Оружие Санкции
      Источник: 24 Канал
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