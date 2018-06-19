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Петров пост 2018: календарь питания на каждый день

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Петров пост 2018: что можно и что нельзя есть в пост
Петров пост 2018: что можно и что нельзя есть в пост / 24 канал

Петров пост 2018 – один из четырех многодневных постов. Он продлится с 4 июня и до 11 июля включительно. Мы собрали календарь питания по дням, что можно, а что нельзя есть в Петров пост.

Петров пост 2018: дата 

Петров пост установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Петровский или Петров пост имеет и второе название – Апостольский. Дата начала Петрова поста зависит от Пасхи. Петров пост в 2018 году, как и в другие годы, наступает сразу после Троицы. Зато окончание Петрова поста всегда в один день – 11 июля, перед днем апостолов Петра и Павла.

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Так как Пасха в 2018 году была 8 апреля, то Петров пост начался через 51 день после праздника святого, то есть 4 июня. Петров пост в 2018 году будет длиться с 4 июня по 11 июля включительно. Апостольский пост каждый год имеет разную продолжительность: кратчайший длится 8 дней, самый длинный – 42 дня.

Календарь питания по дням в Петров пост

Во время Петрова поста продукты можно запекать, тушить, отваривать или просто употреблять в сыром виде. Во время Петрова поста нельзя употреблять блюда, где есть мясо, молоко или масло.

В понедельник разрешено употреблять горячую пищу без масла – постные каши (гречневую, рисовую, перловую, ячневую, овсяную), сваренные на воде даже без капли растительного (подсолнечного, оливкового) масла.

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Петровий піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст

Постная каша с сухофруктами

Подсластить вкус привычной каши можно сухофруктами – изюм, курага или орехи будут отлично сочетаться с овсянкой, а некоторым любителям понравится и ячневая каша с фруктами. Можно смешать кашу с грибами, предварительно отваренными и порезанными на мелкие кусочки. Еще один вариант добавок в каши – запеченые или обжаренные на гриле овощи.

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Вторник, четверг и суббота – основные дни поста. В это время разрешена любая постная пища, а также рыба.

Среда и пятница – скоромные дни. В эти дни необходимо соблюдать сухоядение. Запрещена не только пища животного происхождения, но и рыба, и даже масло. Особо ревностные христиане воспринимают эти дни поста как время питаться только водой и хлебом.

Воскресенье – самый милостивый день поста. К  разрешенному меню вторника, четверга и субботы добавляется еще один продукт – вино. Правда, пить его можно лишь в небольших количествах, не злоупотребляя и не допуская опьянения. Кроме того, разрешение употреблять вино не означает автоматическое употребление всех алкогольных напитков, в первую очередь крепких напитков. Красное вино, особенно кагор, имеет особое значение для верующих, а потому и разрешение на его умеренное употребление выглядит вполне уместно.

Петровий піст 2018: що можна і що не можна їсти в піст

Запеченная рыба с овощами

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Петров пост – время очищения от негатива, зла и грехов. Истинно верующие христиане придерживаются всех правил поста, особенно тех, что касаются еды. Постарайтесь также воздержаться от пагубных привычек и делайте добро окружающим.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание религия
Источник: 24 Канал
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