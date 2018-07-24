Певца Канье Уэста экстренно госпитализировали, – СМИ

Мужа Ким Кардашян – рэпера Канье Уэста – срочно госпитализировали. Музыкант жаловался на плохое самочувствие, поэтому обратился за помощью к медикам.

Как сообщает TMZ, Канье Уэста госпитализировали в воскресенье, 22 июля. Помогла ему в этом знаменитая жена – блогер и актриса Ким Кардашян. Пара приехала в одну из больниц Вест-Хиллза, что в американской долине Сан-Фернандо.

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После обследования музыканту диагностировали тяжелую форму гриппа. По информации СМИ, звездная пара недолго пробыла в госпитале. Медики дали свои рекомендации относительно лечения Канье Веста, следовательно за считанные часы Ким Кардашян забрала любимого домой.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Отметим, что в социальной сети Twitter артист неоднократно жаловался на плохое самочувствие. В частности, Канье Уэст признался, что страдает от головной боли. Кроме этого, у музыканта обнаружили синусит – воспаление слизистой оболочки воздушных пазух.