21:29
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян похвастались кадрами с роскошного отдыха в Таиланде

163 Читати новину українською
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко устроили медовый месяц
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко устроили медовый месяц / Фото из соцсетей

Со времени женитьбы Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна прошел почти год, а звездная пара только теперь отправилась в настоящий медовый месяц. На Instagram-страницах знаменитостей появились невероятные фотографии с отдыха.

Звездные супруги выбрали для поездки солнечный Таиланд. Однако это не обычный отпуск Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, а их медовый месяц. Об этом написала певица, добавив к ярким фотографиям соответствующий хэштег.

Читайте также: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко продублировали героев голливудского фильма

На фото и видео украинские певцы пробуют традиционные таиландские напитки, позируют на фоне колоритных достопримечательностей и плавают на лодке.

Кокосовый сок очень полезный! О мороженом я не могу такого сказать. Но сколько этой жизни? Хочется все попробовать, главное – с ним,
– романтично написала Тоня Матвиенко.

По информации журнала Vivа, пара отправилась в Таиланд не только для отдыха. В стране Арсена Мирзояна и Тоню Матвиенко ждет пресс-тур. Однако это не главное событие поездки. Звездная пара решила пройти обряд венчания в восточных традициях. Именно для этого супруги выбрали Таиланд.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Таиланд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
сегодня, 20:09 Таким вы еще его не видели: в сети опубликовали редкие фото из жизни Путина
561
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук