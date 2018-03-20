Певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян похвастались кадрами с роскошного отдыха в Таиланде

Со времени женитьбы Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна прошел почти год, а звездная пара только теперь отправилась в настоящий медовый месяц. На Instagram-страницах знаменитостей появились невероятные фотографии с отдыха.

Звездные супруги выбрали для поездки солнечный Таиланд. Однако это не обычный отпуск Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, а их медовый месяц. Об этом написала певица, добавив к ярким фотографиям соответствующий хэштег.

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На фото и видео украинские певцы пробуют традиционные таиландские напитки, позируют на фоне колоритных достопримечательностей и плавают на лодке.

Кокосовый сок очень полезный! О мороженом я не могу такого сказать. Но сколько этой жизни? Хочется все попробовать, главное – с ним,

– романтично написала Тоня Матвиенко.

По информации журнала Vivа, пара отправилась в Таиланд не только для отдыха. В стране Арсена Мирзояна и Тоню Матвиенко ждет пресс-тур. Однако это не главное событие поездки. Звездная пара решила пройти обряд венчания в восточных традициях. Именно для этого супруги выбрали Таиланд.

Допис, поширений Am (@arsen_mirzoian) 19 Бер 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений Am (@arsen_mirzoian) 20 Бер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 3:56 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 4:06 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 20 Бер 2018 р. о 2:34 PDT