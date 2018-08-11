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Певец Джастин Тимберлейк написал откровенную автобиографию

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Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк / Фото из соцсетей

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк стал автором мемуаров. Выход своей книги знаменитость анонсировал в блоге.

Талантливый Джастин Тимберлейк присоединился к знаменитостям, которые написали мемуары. На страницах откровенной книги певец описал свою жизнь и рассказал то, чего не найти ни в одном интервью.

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"У меня для вас замечательная новость! Я рад наконец-то показать мою первую книгу. С нетерпением жду возможности поделиться с вами этими фотографиями и историями", – написал Джастин Тимберлейк, добавив фото экземпляра книги.

 

Обложку книги украсило изображение Джастина Тимберлейка, которое лаконично дополнило содержание издания. Согласно анонсу, поклонники смогут приобрести мемуары певца 30 октября 2018 года. Название книги можно перевести "Ретроспективный взгляд" или же "Оглядываясь назад".

Также Джастин Тимберлейк показал архивное фото, которое вошло в книгу. На снимке артист позирует перед камерой возле елки с игрушечной гитарой. Архивный снимок изрядно понравился поклонникам Джастина Тимберлейка.

"Я редко публикую старые фотографии или истории, поэтому очень рад поделиться некоторыми из них в книге", – добавил Джастин Тимберлейк.

 

Теги: Музыка LifeStyle Литература Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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