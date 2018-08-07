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Певец Дзидзьо осуществил свою экзотическую мечту: видеофакт

98 Читати новину українською
Певец Дзидзьо
Певец Дзидзьо / Фото из открытых источников

Популярный вокалист Николай Хома, более известный как Дзидзьо, решил воплотить свою давнюю мечту на отдыхе. Артист поплавал в бассейне с дельфинами и даже поцеловал одного из них.

Лето – замечательное время для отдыха. И хоть длительные и насыщенные гастроли часто не позволяют артистам вдоволь понежиться на пляже, однако на несколько дней селебритиз все же позволяют себе отдохнуть.

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Исключением не стал актер и певец Дзидзьо. Он вместе со своей звездной кумой Ольгой Цибульской отправились на отдых. Для этого артисті выбрали отечественный курорт в Запорожской области – солнечную Кирилловку. Впоследствии знаменитости посетили Одессу.

С кумой первый раз сделали себе выходной, – поделился Дзидзьо.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Кроме плавания на яхте, артисту удалось осуществить свою давнюю и несколько экзотическую мечту. Дзидзьо поплавал с дельфинами в бассейне и даже поцеловал одного из них. Животное по имени Жужа было не против объятий и поцелуев Дзидзьо. Дельфин улыбался, как и сам певец.

Я счастлив: сбылась моя мечта. Это было фантастически. Дельфин подарил мне космические эмоции,
– написал Дзидзьо.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка отдых
Источник: 24 Канал
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