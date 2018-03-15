Певец Гарри Стайлс признался в бисексуальности

Популярный певец, экс-солист One Direction Гарри Стайлс намекнул на свою бисексуальность в новой песне.

Как сообщает NME, на концерте в Париже Стайлс исполнил песню "Medicine", в которой впервые признался о своей сексуальной ориентации.

"Ребята – я общаюсь и с теми, и с другими. И не стыжусь этого", – пропел он.

Смотрите видео с выступления Гарри Стайлса:

Песня "Medicine" была написана во время сессионных записей во время работы над альбомом "Harry Styles".

Смотрите клип Harry Styles –​ Sign of the Times: