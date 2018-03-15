Певец Гарри Стайлс признался в бисексуальности
Популярный певец, экс-солист One Direction Гарри Стайлс намекнул на свою бисексуальность в новой песне.
Как сообщает NME, на концерте в Париже Стайлс исполнил песню "Medicine", в которой впервые признался о своей сексуальной ориентации.
"Ребята – я общаюсь и с теми, и с другими. И не стыжусь этого", – пропел он.
Смотрите видео с выступления Гарри Стайлса:
Песня "Medicine" была написана во время сессионных записей во время работы над альбомом "Harry Styles".
Смотрите клип Harry Styles – Sign of the Times:
Источник: 24 Канал
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