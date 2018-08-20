Певец Канье Уэст шокировал сеть чудаковатой обувью: фото

Американский певец и муж Ким Кардашян Канье Уэст посетил торжественное событие в странной обуви. Фото артиста в течение дня стали вирусными и вызвали немало насмешек.

Канье Уэст удивил сеть недавним образом. Певец и владелец бренда Yeezy одел серый костюм от Louis Vouitton, забыв про рубашку. Следовательно Канье засветил обнаженное тело в пиджаке.

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Но не эта деталь образа певца привлекла немалое внимание пользователей сети. Мужчина к костюму подобрал странные сандалии, которые были на несколько размеров меньше, чем его нога. Кроме этого, он надел носки, что тоже вызвало насмешки.

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Допис, поширений #MONEEYMIKEIZM (@moneeymikeizm) 20 Сер 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений FashionRoast (@fashionroast) 20 Сер 2018 р. о 4:38 PDT

Пользователи сети сразу же высмеяли такой модный промах Канье Уэста. Его обувь сравнили с детской и добавили, что артисту не хватает еще ползунков.

К слову, в такой странной обуви Канье Уэст сходил на свадьбу рэппера 2Chainz, которая состоялась в Майами 18 августа. Сопровождала артиста его жена Ким Кардашян. Звезда одела неоново-зеленое платье с большим декольте и разрезом на ноге. Стильные босоножки завершили ее look.