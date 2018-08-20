Певец Канье Уэст шокировал сеть чудаковатой обувью: фото
Американский певец и муж Ким Кардашян Канье Уэст посетил торжественное событие в странной обуви. Фото артиста в течение дня стали вирусными и вызвали немало насмешек.
Канье Уэст удивил сеть недавним образом. Певец и владелец бренда Yeezy одел серый костюм от Louis Vouitton, забыв про рубашку. Следовательно Канье засветил обнаженное тело в пиджаке.
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Но не эта деталь образа певца привлекла немалое внимание пользователей сети. Мужчина к костюму подобрал странные сандалии, которые были на несколько размеров меньше, чем его нога. Кроме этого, он надел носки, что тоже вызвало насмешки.
Пользователи сети сразу же высмеяли такой модный промах Канье Уэста. Его обувь сравнили с детской и добавили, что артисту не хватает еще ползунков.
К слову, в такой странной обуви Канье Уэст сходил на свадьбу рэппера 2Chainz, которая состоялась в Майами 18 августа. Сопровождала артиста его жена Ким Кардашян. Звезда одела неоново-зеленое платье с большим декольте и разрезом на ноге. Стильные босоножки завершили ее look.