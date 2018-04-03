Певец LAUD выпустил новый клип на чувственную песню: видео

Украинский певец и композитор LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук) представил новый клип на волшебную песню "Вигадав".

Артист, который принимал участие в вокальном проекте "Голос страны" и был конкурсантом на Нацотборе Евровидения-2018, активно ведет сольную карьеру. LAUD уже презентовал новые композиции и видеоработы. Среди них – клип на волшебную песню "Вигадав".

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В видео LAUD задерживает полиция за убийство любимой. Детективный клип искусно снял режиссер Максим Ксьонда, который сотрудничал с известными украинскими певцами и группами. В частности, с Джамалой, Кристиной Соловей, Сергеем Бабкиным, коллективами 5Nizza и ТНМК.

Идея клипа мне показалась очень интересной и кинематографической. Хотя мы снимали до глубокой ночи, процесс длился легко. Хорошо, что нужно было играть самого себя, а не какого-то маньяка. В видео зашифрована детективная история, мы рассчитываем на внимательных зрителей, которые смогут увидеть и понять сюжет,

– рассказал LAUD.

Известно, что мелодию певец создал совместно с электронным музыкантом Романом Череновым, а слова композиции принадлежат Екатерине Роговой. Сейчас сторонники LAUD в восторге от нового сингла и уже ожидают концерт певца, который запланирован на 7 апреля.

Смотрите видео клипа LAUD к песне "Вигадав":