Певец Макс Барских показал невероятные фото поездки в Калифорнию

Украинский певец Макс Барских, который начинал свою карьеру с проекта "Фабрика звезд", соединил отдых с работой. Знаменитость отправился в солнечную и яркую Калифорнию, откуда публикует невероятные фото на Instagram-странице.

Как известно, Макс Барских уехал в Соединенные Штаты, где в апреле начнется мировое турне "Туманы". Однако рабочую поездку в Калифорнию он соединил с отдыхом и написанием новых песен, появление которых уже анонсировал в социальной сети.

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В СМИ предполагают, что сейчас певец работает над новым клипом, поэтому публикует колоритные снимки из солнечного американского штата. Однако эти слухи звезда не комментирует. Зато на странице Макса Барских появляются тематические философские заметки, которые поражают своей проницательностью.

Свобода духа под палящими лучами солнца в тишине Калифорнийской пустыни,

– написал певец в Instagram.

Также в своих комментариях Макс Барских дает своеобразные советы своимпоклонникам. В частности, он пишет, что "молчание иногда лучше любых слов" и стоит иметь свое "место для размышлений". Тысячи людей лайкнули такой философский настрой певца.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 17 Бер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 18 Бер 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 19 Бер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 19 Бер 2018 р. о 2:15 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Бер 2018 р. о 12:39 PDT