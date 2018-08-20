Певец Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене: видео

49-летний эпатажный рок-певец Мэрилин Мэнсон дал концерт в американском городе Хьюстон. Во время своего выступления артист потерял сознание.

В США состоялся ожидаемый концерт певца Мэрилина Мэнсона. Однако сторонники рок-вокалиста насладились только несколькими песнями в его исполнении. Все потому, что артист был вынужден преждевременно уйти со сцены из-за плохого самочувствия, сообщает NME.

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На кадрах, которые появились в сети видно, как Мэрилин Мэнсон, покачиваясь и вцепившись в микрофон, пытается спеть песню "Sweet Dreams", которая является кавером на композицию известной группы "Eurythmics". Однако завершить выступление ему так и не удалось: 49-летний Мэнсон потерял сознание. Эпатажный артист хотел встать и допеть, однако решил покинуть сцену.



Многие зрители не поняли, что происходит. Ошарашенные люди только наблюдали за неожиданным инцидентом. Сразу после того, как Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцену вышел Роб Зомби, который был участником общего с артистом концерта. Певец объяснил поклонникам, что его коллега плохо себя чувствует.



Смотрите видео с концерта Мэрилина Мэнсона в Хьюстоне:

На данный момент сам Мэрилин Мэнсон не комментирует инцидента. По информации СМИ, причиной потери сознания артиста был солнечный удар или жаркая погода.