Певец Олег Винник презентовал новую песню: аудио

Популярный украинский певец Олег Винник сделал подарок поклонникам на День флага. Артист презентовал новый трек с патриотическим названием "Вышиванка".

По словам знаменитости, накануне Дня Независимости Украины стоит надеть национальный наряд. По случаю патриотических праздников Олег Винник выпустил новую песню "Вышиванка".

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"Я счастлив представить свою "Вышиванку" накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что он дает мне такие песни. Это так прекрасно петь о свей Родине, своих земляках, семейных ценностях, украинских традициях и колорите", – рассказал Олег Винник.

Кроме этого, артист основал своеобразный флешмоб в сети. Олег Винник предложил украинцам опубликовать фото в вышиванках, добавив хэштеги #ov и #вышивка. Десятки людей уже присоединились к флешмобу.

Слушайте новую песню Олега Винника "Вышиванка" (аудио):

Кто такой Олег Винник?Украинский певец, композитор и автор песен. Выступал в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярнейших мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Начиная с 2011 года, Винник начал сольную карьеру в Украине и стал секс-символом украинского шоу-бизнеса.