Певец Потап стал звездным членом сборной Украины по боксу
К звездной команде Федерации бокса Украины присоединился известный украинский продюсер, артист и шоумен Алексей Потапенко, более известный как Потап.
Алексей Потапенко поддержал отечественных спортсменов и присоединился к масштабной всеукраинской акции. Артист опубликовал в своем instagram вдохновляющее видеообращение к будущим чемпионам страны.
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Видео поддержки Потапа украинских боксеров
Стоит добавить, что в "Команду Звезд" входят известные украинцы и украинки: певцы, актеры, шоумены, артисты, которые своим примером помогают сотням тысяч украинских подростков выбрать правильный жизненный путь.
Источник: 24 Канал
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