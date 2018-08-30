Певец Потап стал звездным членом сборной Украины по боксу

К звездной команде Федерации бокса Украины присоединился известный украинский продюсер, артист и шоумен Алексей Потапенко, более известный как Потап.

Алексей Потапенко поддержал отечественных спортсменов и присоединился к масштабной всеукраинской акции. Артист опубликовал в своем instagram вдохновляющее видеообращение к будущим чемпионам страны.

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Видео поддержки Потапа украинских боксеров

Стоит добавить, что в "Команду Звезд" входят известные украинцы и украинки: певцы, актеры, шоумены, артисты, которые своим примером помогают сотням тысяч украинских подростков выбрать правильный жизненный путь.

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