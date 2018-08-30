18:28
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Певец Потап стал звездным членом сборной Украины по боксу

58 Читати новину українською
Потап стал членом звездной команды Федерации бокса Украины
Потап стал членом звездной команды Федерации бокса Украины / Федерация бокса Украины

К звездной команде Федерации бокса Украины присоединился известный украинский продюсер, артист и шоумен Алексей Потапенко, более известный как Потап.

Алексей Потапенко поддержал отечественных спортсменов и присоединился к масштабной всеукраинской акции. Артист опубликовал в своем instagram вдохновляющее видеообращение к будущим чемпионам страны.

Читайте также: Ломаченко назван лучшим боксером мира независимо от весовой категории на сайте Sky Sport

Видео поддержки Потапа украинских боксеров

Стоит добавить, что в "Команду Звезд" входят известные украинцы и украинки: певцы, актеры, шоумены, артисты, которые своим примером помогают сотням тысяч украинских подростков выбрать правильный жизненный путь.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Формула-1: В Китае стартовал третий Гран-при сезона
 12 апреля 2013 , 08:46
Украинская биатлонистка Юлия Джима подумывает о завершении карьеры
 28 февраля , 18:43
Полтава против Одессы. 17 тур УПЛ. Анонс матчей субботы
 23 ноября 2013 , 10:04
Польский бомбардир не перебрался в Харьков из-за тяжелой ситуации в Украине и беглеца Курченко
 27 августа 2014 , 14:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук