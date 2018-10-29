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      Певец Ростислав Кушина презентовал клип "Пленила": видео

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      Ростислав Кушина
      Ростислав Кушина / Фото из соцсетей

      Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны" Ростислав Кушина поделился новой песней и клипом "Пленила".

      "Друзья, я очень рад представить свой дебютный клип! Для меня это действительно важное событие!"– написал Ростислав в социальных сетях.

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      Съемки видео на песню "Пленила" проходили в Одессе, а режиссером клипа стал Андрей Кобрин.

      Смотрите клип Ростислава Кушины " пленила":

      Кто такой Ростислав Кушина?
      Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны". Ростислав был участником проекта "Битва хоров". Также певец стал обладателем Первой премии вокалистов при патронате королевского дома.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
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