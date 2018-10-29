Певец Ростислав Кушина презентовал клип "Пленила": видео
Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны" Ростислав Кушина поделился новой песней и клипом "Пленила".
"Друзья, я очень рад представить свой дебютный клип! Для меня это действительно важное событие!"– написал Ростислав в социальных сетях.
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Съемки видео на песню "Пленила" проходили в Одессе, а режиссером клипа стал Андрей Кобрин.
Смотрите клип Ростислава Кушины " пленила":
Кто такой Ростислав Кушина?
Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны". Ростислав был участником проекта "Битва хоров". Также певец стал обладателем Первой премии вокалистов при патронате королевского дома.
Источник: 24 Канал
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