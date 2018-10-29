Певец Ростислав Кушина презентовал клип "Пленила": видео

Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны" Ростислав Кушина поделился новой песней и клипом "Пленила".

"Друзья, я очень рад представить свой дебютный клип! Для меня это действительно важное событие!"– написал Ростислав в социальных сетях.

Читайте также: 10 фактов о Стинге, о которых вы могли не знать

Съемки видео на песню "Пленила" проходили в Одессе, а режиссером клипа стал Андрей Кобрин.

Смотрите клип Ростислава Кушины " пленила":

Кто такой Ростислав Кушина?

Украинский певец, участник первого сезона "Голос страны". Ростислав был участником проекта "Битва хоров". Также певец стал обладателем Первой премии вокалистов при патронате королевского дома.