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Певец Рожден Ануси удивил поклонников забавным анонсом: видео

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Рожден Ануси
Рожден Ануси / Соцсети

Украинский певец и саунд-продюсер Рожден Ануси, известный по участию в романтическом шоу "Холостяк 8", удивил поклонников неожиданным заявлением. Соответствующее видео он разместил в своем блоге.

Сегодня, 30 августа, в столице состоится акустический концерт певца Рождена Ануси, выступающий под сценическим именем ROZHDEN. К выступлению артист тщательно подготовился и записал видеообращение к своим поклонникам.

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В ролике Рожден пообещал фанатам, что исполнит все песни Олега Винника. Поэтому, по словам артиста, люди могут брать с собой на концерт и мам, и бабушек. Хотя видео было шутливым, однако Рожден Ануси таки спел один из хитов Олега Винника – популярный трек "Нино". Сделал он это в машине, когда находился на сиденье пассажира.

 

Напомним, что недавно Рожден Ануси шокировал всех вопросом на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Экс-участник "Холостяк 8" встретился с финалисткой шоу Галиной Присташ. Девушка боролась за победу в конкурсе, потому Рожден, как член жюри, поставил ей каверзный вопрос: "Что бы она выбрала: корону или вышла бы за него замуж?" Такой вопрос вызвало шквал аплодисментов, а взволнованная Галина Присташ впоследствии лаконично ответила: "Да".

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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