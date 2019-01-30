Певица Alyona Alyona была официально приглашена на форум Порошенко, – глава Барышевской РГА

Рэп-исполнительница Алена Савраненко была официально приглашена на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в ходе которого Петр Порошенко объявил о том, что он будет баллотироваться на второй срок.

Об этом заявил глава Барышевской РГА Киевской области Олег Левченко в комментарии пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность".

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24 канал сообщал о том, что реперка Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко.

Отмечается, что Олег Левченко рекомендовал организаторам Форума пригласить исполнительницу.

Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле,

– заявил Левченко.

Он также добавил, что после форума они вместе с Alyona Alyona в одном авто возвращались домой, в Барышевку и дорогой обсуждали мероприятие – "говорили и о политике, и о развитии культуры".



Глава РГА Барышевки заявил, что Alyona Alyona была официально приглашена на форум Порошенко



Левченко заявил, что лично передал приглашение в руки исполнительницы

Кто такая Alyona Alyona?Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

Что произошло на форуме? Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец.

Кто присутствовал на форуме Порошенко? В зале, где проходил форум, было несколько сотен людей. Среди них – предстоятель ПЦУ Епифаний, бывший президент Виктор Ющенко, нардеп Дмитрий Ярош, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Ирина и Юрий Луценко, городской голова Днепра Борис Филатов, писатель Лесь Подервянский, Юрий Винничук, певец Тарас Чубай, актриса Ирма Витовская, издатель Иван Малкович и многие другие.

Кого из артистов обманом использовали в агитации Порошенко?В 2018 году Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Порошенко. По словам певицы, министр культуры Евгений Нищук предложил ей сняться именно в социальном видеоролике, однако видео получилось политическим. Кроме певицы, в пиар-ролике снялся Ахтем Сеитаблаев, который тоже не знал, что видео будет иметь политический характер.

Тогда же певица подала иск в суд за использование ее образа в политической рекламе без согласия.