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      Певица Alyona Alyona была официально приглашена на форум Порошенко, – глава Барышевской РГА

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      Глава РГА Барышевки заявил, что лично передал приглашение исполнительнице
      Глава РГА Барышевки заявил, что лично передал приглашение исполнительнице / Фото из открытых источников

      Рэп-исполнительница Алена Савраненко была официально приглашена на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в ходе которого Петр Порошенко объявил о том, что он будет баллотироваться на второй срок.

      Об этом заявил глава Барышевской РГА Киевской области Олег Левченко в комментарии пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность".

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      24 канал сообщал о том, что реперка Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко.

      Отмечается, что Олег Левченко рекомендовал организаторам Форума пригласить исполнительницу.

      Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле,
      – заявил Левченко.

      Он также добавил, что после форума они вместе с Alyona Alyona в одном авто возвращались домой, в Барышевку и дорогой обсуждали мероприятие – "говорили и о политике, и о развитии культуры".

      Alyona Alyona, Порошенко, Президентські вибори
      Глава РГА Барышевки заявил, что Alyona Alyona была официально приглашена на форум Порошенко

      Alyona Alyona, Порошенко, Президентські вибори
      Левченко заявил, что лично передал приглашение в руки исполнительницы

      Кто такая Alyona Alyona?Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

      Что произошло на форуме? Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец.

      Кто присутствовал на форуме Порошенко? В зале, где проходил форум, было несколько сотен людей. Среди них – предстоятель ПЦУ Епифаний, бывший президент Виктор Ющенко, нардеп Дмитрий Ярош, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Ирина и Юрий Луценко, городской голова Днепра Борис Филатов, писатель Лесь Подервянский, Юрий Винничук, певец Тарас Чубай, актриса Ирма Витовская, издатель Иван Малкович и многие другие.

      Кого из артистов обманом использовали в агитации Порошенко?В 2018 году Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Порошенко. По словам певицы, министр культуры Евгений Нищук предложил ей сняться именно в социальном видеоролике, однако видео получилось политическим. Кроме певицы, в пиар-ролике снялся Ахтем Сеитаблаев, который тоже не знал, что видео будет иметь политический характер.
      Тогда же певица подала иск в суд за использование ее образа в политической рекламе без согласия.

      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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