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      Певица Alyona Alyona записала песню после скандала с форумом Порошенко

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      Alyona Alyona записала песню "Обіцянки" после скандала с форумом Порошенко
      Alyona Alyona записала песню "Обіцянки" после скандала с форумом Порошенко / Кадр из видео

      Украинская реперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая принимала участие по приглашению в форуме президента Украины Петра Порошенко, записала новую песню "Обіцянки". Из текста композиции сразу становится понятно, что песня имеет политический подтекст.

      В чем заключается скандал с форумом Порошенко, который посетила Alyona Alyona?
      Реперша заявила, что ее обманом заманили на форум, где президент объявил о баллотировании на второй срок. Певице пообещали участие в конференции, где будут меценаты и спонсоры, ведь она ищет спонсоров для детсада. "Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", – сказала Alyona Alyona.

      Читайте также: Певицу Alyona Alyona официально пригласили на форум Порошенко, – глава Барышевской РГА

      Кто такая Alyona Alyona?
      Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детсаду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

      Полный текст песни "Обіцянки" Alyona Alyona:

      Чуєш, чуєш обіцянки.
      Вони обіцяють тобі, що вже в новій добі погодинно йдуть зміни на краще.
      Та в тебе законний обід і ніхто не побіг до цих змін, як типовий ледащо.
      І кажуть, що курам на сміх репортажі зі ЗМІ, адже правда давно не цікава.
      Можливо, хтось все-таки зміг розпізнати цей збіг, де оформлено все по лекалу.
      Треба ще кави. Що за щоками? Всі мої обжитки, нажитi роками,
      Любов до культури без тями, фото з гостями, рослини, як плюсик до карми.
      Ще є подій колообіг, зіронька в лобі, привита з дитинства батьками.
      Та тальки в житті самостійному чули постійно ми – досвід приходить з роками.
      Я вимагаю змін! Я потягну вас за язик!
      Обіцяне помножу в рази!
      Я кожне, кожне ваше слово фіксую.
      Саме словом я наповню зброї магазин.
      А тоді пау пау пау.
      Згадайте обіцянки, сьогодні в моді пам'ять, як тренд.
      Згадайте про цілі і плани, штовхаючи тіло своє на шляху в хепі енд.
      А? А що там народ? Терпіти й терпіти, напхавши свій рот.
      А? А що до малят? Планшет, телефон, по мультфільму й хай сплять.
      А? А що там діди? Мовчання – це шлях не дійти до біди.
      Оу. Я не мовчатиму знов. Не буду терпіти дешевих розмов. Крапка!

      Слово за словом я чую пусті обіцянки.
      Я бачу порожню повітрям наповнену склянку.
      Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу.
      Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу.

      Я знаю, хто думав про це між бетонних висоток,
      Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток
      Справ недовиконаних. Сплав своє лихо на них, не шукай винних.
      Ти правди чекав? Просто поглянь в очі дитини.

      Хто там такий витривалий? Хто там забив на життя і на справи?
      Хто там чекав на шляху перевалу? Хто був жорстоким, хто був ласкавим?
      Хто свято вірив у ціль? Хто там тікав звідусіль? Хто приклав рану на сіль?
      Ми всі такі різні: хто сомом на дні, а хто ніби на продаж в лотку івасі.
      Більше ні слова про волю. Вибір завжди за тобою, бо хто як не ти
      Людей надихне й поведе за собою у пошуках правди, хто йде до мети?
      А? Хай засоби різні, сили не рівні, та напрям один:
      Разом об’єднавшись із вірою в справу іти до мети.

      Слушайте песню Alyona Alyona – "Обіцянки":

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Петр Порошенко Новости культуры Музыка
      Источник: 24 канал
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