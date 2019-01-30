Певица Alyona Alyona записала песню после скандала с форумом Порошенко

Украинская реперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая принимала участие по приглашению в форуме президента Украины Петра Порошенко, записала новую песню "Обіцянки". Из текста композиции сразу становится понятно, что песня имеет политический подтекст.

В чем заключается скандал с форумом Порошенко, который посетила Alyona Alyona?

Реперша заявила, что ее обманом заманили на форум, где президент объявил о баллотировании на второй срок. Певице пообещали участие в конференции, где будут меценаты и спонсоры, ведь она ищет спонсоров для детсада. "Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", – сказала Alyona Alyona.

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Кто такая Alyona Alyona?

Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детсаду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

Полный текст песни "Обіцянки" Alyona Alyona:

Чуєш, чуєш обіцянки.

Вони обіцяють тобі, що вже в новій добі погодинно йдуть зміни на краще.

Та в тебе законний обід і ніхто не побіг до цих змін, як типовий ледащо.

І кажуть, що курам на сміх репортажі зі ЗМІ, адже правда давно не цікава.

Можливо, хтось все-таки зміг розпізнати цей збіг, де оформлено все по лекалу.

Треба ще кави. Що за щоками? Всі мої обжитки, нажитi роками,

Любов до культури без тями, фото з гостями, рослини, як плюсик до карми.

Ще є подій колообіг, зіронька в лобі, привита з дитинства батьками.

Та тальки в житті самостійному чули постійно ми – досвід приходить з роками.

Я вимагаю змін! Я потягну вас за язик!

Обіцяне помножу в рази!

Я кожне, кожне ваше слово фіксую.

Саме словом я наповню зброї магазин.

А тоді пау пау пау.

Згадайте обіцянки, сьогодні в моді пам'ять, як тренд.

Згадайте про цілі і плани, штовхаючи тіло своє на шляху в хепі енд.

А? А що там народ? Терпіти й терпіти, напхавши свій рот.

А? А що до малят? Планшет, телефон, по мультфільму й хай сплять.

А? А що там діди? Мовчання – це шлях не дійти до біди.

Оу. Я не мовчатиму знов. Не буду терпіти дешевих розмов. Крапка!

Слово за словом я чую пусті обіцянки.

Я бачу порожню повітрям наповнену склянку.

Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу.

Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу.

Я знаю, хто думав про це між бетонних висоток,

Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток

Справ недовиконаних. Сплав своє лихо на них, не шукай винних.

Ти правди чекав? Просто поглянь в очі дитини.

Хто там такий витривалий? Хто там забив на життя і на справи?

Хто там чекав на шляху перевалу? Хто був жорстоким, хто був ласкавим?

Хто свято вірив у ціль? Хто там тікав звідусіль? Хто приклав рану на сіль?

Ми всі такі різні: хто сомом на дні, а хто ніби на продаж в лотку івасі.

Більше ні слова про волю. Вибір завжди за тобою, бо хто як не ти

Людей надихне й поведе за собою у пошуках правди, хто йде до мети?

А? Хай засоби різні, сили не рівні, та напрям один:

Разом об’єднавшись із вірою в справу іти до мети.

Слушайте песню Alyona Alyona – "Обіцянки":