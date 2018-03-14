Певица Alyosha показала эксперимент с имиджем: фото
Украинская певица Alyosha (настоящее имя Елена Кучер-Тополя) с приходом весны решила освежить свой образ и решилась на эксперименты.
Alyosha решила изменить цвет волос. Фото в новом образе звезда показала в своем Instagram.
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Артистка, которая долгое время была блондинкой, теперь стала русая. Фанаты расхвалили новый стиль Alyosha и засыпали ее комплиментами.
Источник: 24 Канал
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