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Певица Alyosha показала эксперимент с имиджем: фото

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Певица Alyosha сменила имидж
Певица Alyosha сменила имидж / Фото из Іnstagram

Украинская певица Alyosha (настоящее имя Елена Кучер-Тополя) с приходом весны решила освежить свой образ и решилась на эксперименты.

Alyosha решила изменить цвет волос. Фото в новом образе звезда показала в своем Instagram.

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Дівчата знають, що волосся це те що відрізняє нас від інших. Тому ми так старанно обираємо салони та шукаємо майстра, який робить нас справжніми красунями. Свого майстра @shevchenko_aleksandr_ я знайшла у салоні @long_and_short_ та хочу, щоб ви також завітали до нього за новим образом, тому дарую сертифікат на 1000грн Напишіть у коментарях, про яку зачіску давно мрієте та відмічайте двох подруг. Переможця оберу 16.03 та опублікую в сторіс.⠀⠀ ⠀⠀⠀ Всім успіху ⠀⠀⠀ #alyoshasinger #longandshort #longandsofthair #окрашиваеволоскиев #окрашиваниекиев #ls_допосле #парикмахеркиев

Допис, поширений Alyosha (@alyoshasinger)

Артистка, которая долгое время была блондинкой, теперь стала русая. Фанаты расхвалили новый стиль Alyosha и засыпали ее комплиментами.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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