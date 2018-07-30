Певица Анастасия Приходько объявила, что уходит в политику

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.

Об этом артистка заявила в эфире телеканала Эспрессо.TV.

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Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции,

– отметила Приходько.

В то же время, певица не ответила конкретно на вопрос, собирается принимать участие с новым движением на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

"Это я так не говорю. Мысленно очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а после этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии", – добавила она.

По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.

Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят,

– подчеркнула Приходько.

Также заслуженная артистка Украины считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди, а те, кто уже "по 30-40 лет сидят в парламенте", должны уйти из политики на "отдых". Кроме того, Приходько заверила, что в случае, если она не сможет ничего сделать в политике, то сложит мандат.

Напомним, ранее Анастасия Приходько сообщила, что пробует свои силы в другой творческой сфере. В частности, певица рассказала, что попробует себя в роли новой ведущей в телепроекте "Секретный фронт", который рассекречивает детали холодной войны на Востоке Украины и демонстрирует, как Россия ведет информационную политику против государства.

Кто такой Андрей Гергерт?

Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" УДА. С декабря 2013 года находился на Майдане, где познакомился с Дмитрием Ярошем. В марте 2014 года уехал на фронт на Донбассе. Был заместителем командира 2-го запасного батальона (2-я резервная сотня ДУК ПС). Впоследствии стал командиром 8-го отдельного батальона ДУК "Правый Сектор". Баллотировался в Верховную Раду в 2014 году на Жидачивщене по одномандатному избирательному округу № 126. В ноябре 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.