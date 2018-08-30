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Певица Ариана Гранде приобрела квартиру в Нью-Йорке: роскошные фото

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Популярная американская поп-певица Ариана Гранде решила переехать из солнечного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Все потому, что звезда обручилась с ведущим шоу "Saturday Night Live" Питом Дэвидсоном.

В середине июня СМИ взорвались новостью: Ариане Гранде сделали предложение выйти замуж. Избранником певицы стал телеведущий Пит Дэвидсон. Поклонники сначала не поверили новости, а журналисты даже предположили, что это пиар-ход, ведь пара встречалась всего месяц. Однако помолвка не была фейковой, потому что певица уже приобрела квартиру в элитном доме в Нью-Йорке, где живет и работает Пит Дэвидсон.

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Известно, что Гранде выбрала апартаменты в одном из самых известных зданий Манхэттена. Дом расположен в жилом комплексе 520 West 28th Street и построен по проекту агентства Захи Хадид.


Дом, в котором приобрела жилье Ариана Гранде

Бюро Захи Хадид занималось проектированием не только фасада здания, но и интерьером каждой из 39 квартир. В 11-этажном доме есть тренажерный зал, бассейн с морской водой, кинотеатр IMAX, автоматизированная парковка и личные лифты. Еще на начальном этапе строительства именно этот проект Захи Хадид признали лучшим в Нью-Йорке, а архитектор посмертно получила награду.

По информации западных СМИ, квартира обошлась Гранде и Питу Дэвидсон в 16 миллионов долларов. Само помещение имеет 5 спален, 4 ванные комнаты, гостиную и кухню. Общая площадь апартаментов составляет 470 квадратных метров.

Теги: LifeStyle Музыка Фотоновости
Источник: 24 Канал
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