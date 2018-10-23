Певица Бейонсе надела стильный костюм без белья: пикантные фото

Америкнаська поп-дива Бейонсе показала довольно пикантный образ. Артистка надела стильный костюм, засветив обнаженную грудь без белья.

Бейонсе – одна из самых ярких певиц американского шоу-бизнеса. Каждый ее выход на сцену получает немалый успех, а ее популярности могут позавидовать многие артистки. Своему званию поп-дивы Бейонсе беспрекословно соответсвует: звезда часто выбирает соблазнительные мини-платья с блеском, кичась аппетитными формами.

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На днях артистка порадовала своих поклонников серией горячих снимков. Бейонсе позировала перед камерой в стильном брючном костюме серого цвета. В наряде певица показала пышную грудь без нижнего белья, которая виднелась в соблазнительном вырезе пиджака. Образ она дополнила обувью на каблуках, оранжевым пальто и маленькой сумкой. Стильные очки и украшения завершили look Бейонсе.

Стоит отметить, что певица засветила необычную помаду серого цвета. Соблазнительный макияж очень подходил зажигательный Бейонсе.

Такими снимками Бейонсе полностью развеяла слухи о ее беременности, которые появились во время совместного с Jay-Z мирового турне. В сексапильном костюме артистка показала стройную талию, подтвердив, что не ожидает появления четвертого ребенка