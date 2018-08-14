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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Певица Бритни Спирс показала свою тренировку на гастролях: видео

133 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото из соцсетей

Американская поп-дива Бритни Спирс отправилась на гастроли в США. Но даже во время творческого тура звезда не забывает о ежедневных тренировках.

Певица Бритни Спирс поражает своей стройной фигурой. С тех пор как артистка начала отношения с 24-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари звезда изменила свой образ жизни. Бритни полностью отказалась от алкоголя и следит за своим рационом. Кроме этого, не забывает она и о ежедневных занятиях спортом.

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Но даже во время гастролей артистка следит за своей фигурой, которую с легкостью можно назвать идеальной. И, кроме фитнеса, Бритни Спирс добавила несколько часов занятия йогой.

"Путешествие от отеля к отелю может заставить вас немного сойти с ума, поэтому я решила заниматься 2 часами йоги в каждой комнате! На второй день я была очень раздражена, но по крайней мере мудро использовала время", – поделилась Бритни Спирс.

 

Теги: Музыка LifeStyle Фитнес Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
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