Певица Бритни Спирс показала свою тренировку на гастролях: видео

Американская поп-дива Бритни Спирс отправилась на гастроли в США. Но даже во время творческого тура звезда не забывает о ежедневных тренировках.

Певица Бритни Спирс поражает своей стройной фигурой. С тех пор как артистка начала отношения с 24-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари звезда изменила свой образ жизни. Бритни полностью отказалась от алкоголя и следит за своим рационом. Кроме этого, не забывает она и о ежедневных занятиях спортом.

Читайте также: Соблазнительная Бритни Спирс поразила сеть новыми фото с 23-летним возлюбленным

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 3 Тра 2018 р. о 1:24 PDT

Но даже во время гастролей артистка следит за своей фигурой, которую с легкостью можно назвать идеальной. И, кроме фитнеса, Бритни Спирс добавила несколько часов занятия йогой.



"Путешествие от отеля к отелю может заставить вас немного сойти с ума, поэтому я решила заниматься 2 часами йоги в каждой комнате! На второй день я была очень раздражена, но по крайней мере мудро использовала время", – поделилась Бритни Спирс.