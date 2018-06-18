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Певица Cardi B оголила беременный живот для обложки глянца

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Cardi B
Cardi B / Фото из открытых источников

Настоящая телевизионная звезда и артистка Cardi B, которая получила большую популярность в сети и мире в последние полгода, снялась со своим бойфрендом-рэпером Offset для обложки издания Rolling Stone.

Об этом звезда сообщила в своем Twitter: "Моя дочь на обложке Rolling Stone". Таким образом, певица Cardi B окончательно подтвердила все слухи и догадки о ее беременности. Судя по фото, 25-летняя исполнительница находится на большом сроке беременности.

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Для фотосета певица надела лишь черный бархатный халат, пикантно обнажив свои ноги с многочисленными татуировками и беременный живот. Ее образ дополняли черные босоножки на каблуке и яркий макияж с экстравагантной прической. Offset в свою очередь выбрал красный бархатный костюм с черными туфлями. Мужчина нежно целовал живот своей возлюбленной и будущей матери дочери. Автором фотосета стал Рувен Афанадор.

Напомним, что слухи о беременности хип-хоп-дивы появились пару месяцев назад. Но после светского мероприятия на Saturday Night Live певица подтвердила слухи по поводу ожидания ребенка от бойфренда Offset.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Музыка Мода
Источник: 24 Канал
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