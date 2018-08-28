Певица Cardi B показала соблазнительную фигуру на голом фото
Реперша Cardi B поделилась с поклонниками новой провокационной фотографией, на которой позирует абсолютно голой.
25-летняя звезда без лишней скромности сфотографировалась голой, демонстрируя формы и большую татуировку на бедре. Для кадра Cardi B надела только ярко розовый парик, который спадал по ее фигуре.
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Как известно, 10 июля реперша впервые стала мамой и уже через месяц показала невероятный результат похудения.
Источник: 24 Канал
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