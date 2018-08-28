Певица Cardi B показала соблазнительную фигуру на голом фото

Реперша Cardi B поделилась с поклонниками новой провокационной фотографией, на которой позирует абсолютно голой.

25-летняя звезда без лишней скромности сфотографировалась голой, демонстрируя формы и большую татуировку на бедре. Для кадра Cardi B надела только ярко розовый парик, который спадал по ее фигуре.

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Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 27 Сер 2018 р. о 7:14 PDT

Как известно, 10 июля реперша впервые стала мамой и уже через месяц показала невероятный результат похудения.

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 11 Лип 2018 р. о 12:20 PDT