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Певица Cardi B поразила тонкой талией после рождения ребенка: фото

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Cardi B на церемонии MTV Video Music Awards 2018
Cardi B на церемонии MTV Video Music Awards 2018 / Getty Images

Известная реперша Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) только в начале июля впервые стала мамой и уже сейчас продемонстрировала идеальную фигуру.

Cardi B посетила ежегодную музыкальную церемонию MTV Video Music Awards 2018, которая состоялась в ночь на 21 августа в Нью-Йорке. Это первый официальный выход звезды после родов.

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Cardi B вышла на сцену, будто бы кормя ребенка

А на самом деле это была награда

Певица выбрала для события три наряда, показав стройную талию.

К слову, Cardi B похвасталась не только замечательной формой – она стала лидером по количеству номинаций на MTV Video Music Awards 2018.

 

Cardi B, Дженифер Лопес и DJ Khaled

Cardi B

Напомним, 10 июля реперка Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Коричневый Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Звезда родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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