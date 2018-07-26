Певица Деми Ловато оконфузилась на сцене перед передозировкой: видео

В сети опубликовали кадры с концерта американской певицы Деми Ловато, которую на несколько дней после этого госпитализировали с передозировкой наркотиками.

Так, звезда во время выступления забыла слова своей песни о трезвости. Соответствующее видео появилось в Instagram.

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"Черт побери, я забыла текст", – произнесла Ловато и покинула сцену.

Допис, поширений Jeanette Serrano. (@ecstatic.j) 23 Лип 2018 р. о 4:25 PDT

25 июля стало известно, что Деми Ловато попала в больницу с передозировкой наркотиками. Источники рассказали, что во время госпитализации звезде ввели налоксон – антидот при передозировке, в частности, героином. После этого звезда очнулась.

Деми написала песню Sober в 2018 году и посвятила ее длительной борьбе с наркотической зависимостью.

Смотрите клип Деми Ловато Sober: