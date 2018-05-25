Певица Дуа Липа надела платье украинского бренда: яркие фото

Британская певица Дуа Липа, которая уже завтра выступит на финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, примерила платье от украинского бренда Marianna Senchina.

Известная молодая певица прибыла в Украину еще в среду, однако уже уверенно чувствует себя на украинских просторах. Так, звезда надела волшебное красное платье в черный горох от популярного украинского бренда Marianna Senchina.

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Это платье из весенне-летней коллекции бренда, посвященной фильму "Красотка" 1990 года режиссера Гарри Маршалла.

Наряд отличается своим объемным кроем, – комплект из мини-юбки и жакета с объемными рукавами и баской очень подходят Липе, а сексуальные детали платья напоминают моду конца 1980-х годов.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 24 Тра 2018 р. о 12:17 PDT

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Стоит добавить, что украинский бренд Marianna Senchina был основан в 2015 году, в его коллекциях одежды чаще всего можно увидеть сочетание женственности и романтизма. Ранее наряд от украинского бренда также примерила барбадосская певица Рианна.