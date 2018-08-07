Певица Дуа Липа засветила пикантный наряд от украинского дизайнера: фото

Британская певица Дуа Липа покрасовалась в стильном и весьма пикантном наряде. Как оказалось, одежду создала украинский дизайнер Ksenia Schnaider.

Популярная британская певица Дуа Липа любит удивлять своих поклонников оригинальными и довольно экстравагантными нарядами. Особенно это прослеживается на выступлениях артистки.

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Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 5 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Так, во время очередного концерта Дуа Липа вышла на сцену в весьма пикантном образе. Певица засветила белые брюки с большим разрезом и куртку. Дуа Липа надела верхнюю одежду поверх белья, что придало ее образу соблазнительности.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Как оказалось, пикантную одежду создала украинский дизайнер из Киева Ksenia Schnaider. Об этом она призналась в своем блоге.

"Перфоменс Дуа Липы в наряде от Ксении Шнайдер", – лаконично подписала модельер.

Допис, поширений Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) 6 Сер 2018 р. о 10:26 PDT

Допис, поширений Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) 7 Сер 2018 р. о 2:40 PDT

Стоит отметить, что это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров. Недавно звезда зажгла на улицах Нью-Йорка в провокативном наряде от Marianna Senchina.