Певица Дуа Липа засветила пикантный наряд от украинского дизайнера: фото
Британская певица Дуа Липа покрасовалась в стильном и весьма пикантном наряде. Как оказалось, одежду создала украинский дизайнер Ksenia Schnaider.
Популярная британская певица Дуа Липа любит удивлять своих поклонников оригинальными и довольно экстравагантными нарядами. Особенно это прослеживается на выступлениях артистки.
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Так, во время очередного концерта Дуа Липа вышла на сцену в весьма пикантном образе. Певица засветила белые брюки с большим разрезом и куртку. Дуа Липа надела верхнюю одежду поверх белья, что придало ее образу соблазнительности.
Как оказалось, пикантную одежду создала украинский дизайнер из Киева Ksenia Schnaider. Об этом она призналась в своем блоге.
"Перфоменс Дуа Липы в наряде от Ксении Шнайдер", – лаконично подписала модельер.
Стоит отметить, что это не впервые британская певица выбирает вещи от украинских дизайнеров. Недавно звезда зажгла на улицах Нью-Йорка в провокативном наряде от Marianna Senchina.