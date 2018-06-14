Певица Екатерина Бужинская снялась в элегантной фотосессии: фото
Украинская певица Екатерина Бужинская приняла участие в фотосессии, которая стала необычной для ее сценического образа.
Автором съемки стала фотограф Олеся Искова. Она сняла Екатерину в образе французской кинодивы Катрин Денев, пишет Табло ID.
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На черно-белых кадрах Бужинская позировала в обольстительном боди и огромной шляпе от дизайнера Леси Патоки.
Также на одном из фото Екатерина снялась с певцом Олегом Верди, с которым она записала дуэт.
Источник: 24 Канал
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