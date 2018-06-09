Певица Хилари Дафф во второй раз станет мамой: волшебное фото

Знаменитая американская певица и актриса Хилари Дафф ожидает появления второго ребенка. Звезда объявила об этом в социальной сети, добавив милое фото с округлым животом.

Не успели поклонники звездных сестер Дафф порадоваться за Хейли, которая недавно родила девочку, как Хиллари объявила о второй беременности. Вместе с бойфрендом – певцом Мэтью Комой – 30-летняя артистка ожидает появления ребенка.

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В заметке к трогательной новости Хилари Дафф рассекретила пол малютки. Поэтому известно, что американские певцы скоро станут родителями девочки.

У нас с Мэтью Комой будет маленькая принцесса. Мы очень взволнованы!

– написала Хилари Дафф.

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 8 Чер 2018 р. о 9:43 PDT

Не менее трогательное сообщение опубликовал Мэтью Кома, который очаровал поклонников новыми снимками с любимой.

"У нас будет девочка! Она будет такой же красивой и милой, как ее мать Хилари. Скоро начинается другая невероятная глава", – написал Мэтью Кома.

Допис, поширений Matthew Koma (@matthewkoma) 3 Чер 2018 р. о 8:46 PDT

Как известно, Хилари Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили разойтись, а в декабря 2017 года Хилари Дафф решила возобновить отношения с экс-бойфрендом Мэтью Комой. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.