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Певица Хилари Дафф во второй раз станет мамой: волшебное фото

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Хилари Дафф и Мэтью Кома станут родителями
Хилари Дафф и Мэтью Кома станут родителями / Getty images

Знаменитая американская певица и актриса Хилари Дафф ожидает появления второго ребенка. Звезда объявила об этом в социальной сети, добавив милое фото с округлым животом.

Не успели поклонники звездных сестер Дафф порадоваться за Хейли, которая недавно родила девочку, как Хиллари объявила о второй беременности. Вместе с бойфрендом – певцом Мэтью Комой – 30-летняя артистка ожидает появления ребенка.

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В заметке к трогательной новости Хилари Дафф рассекретила пол малютки. Поэтому известно, что американские певцы скоро станут родителями девочки.

У нас с Мэтью Комой будет маленькая принцесса. Мы очень взволнованы!
– написала Хилари Дафф.

 

Не менее трогательное сообщение опубликовал Мэтью Кома, который очаровал поклонников новыми снимками с любимой.

"У нас будет девочка! Она будет такой же красивой и милой, как ее мать Хилари. Скоро начинается другая невероятная глава", – написал Мэтью Кома.

 

Как известно, Хилари Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили разойтись, а в декабря 2017 года Хилари Дафф решила возобновить отношения с экс-бойфрендом Мэтью Комой. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.

Теги: Звездные мамы LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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