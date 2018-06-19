Певица Игги Азалия показала соблазнительные формы на голом фото
Известная австралийская хип-хоп исполнительница Игги Азалия снялась обнаженной, показав идеальную фигуру.
Таким обольстительным образом 28-летняя звезда прорекламировала модный бренд Fashion Nova.
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"Иногда все, что тебе нужно, это пара прекрасных туфель", – подписала Азалия провокационные фото, на которых позировала без одежды и только в носках и босоножках.
Поклонники Игги были в восторге от ее фигуры и написали множество комплиментов в комментариях.
Кто такая Игги Азалия?
Игги Азалия – австралийская хип-хоп исполнительница. Ее настоящее имя Аметист Амелия Келли. Сингл певицы "Fancy" попал на первое место чатов в Канаде, Новой Зеландии и в США. На вершине Billboard Hot 100 песня пробыла семь недель. Тогда Азалия установила рекорд, пробыв на первом месте больше всех женских рэп-исполнителей.