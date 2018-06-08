Певица Камалия похвасталась красным дипломом: фото
Певица Камалия похвасталась красным магистерским дипломом. Артистка пришла на торжественное вручение в мантии и бонете.
На странице в соцсети Камалия выложила соответствующее фото и рассказала, что с отличием окончила магистратуру в Спортивном университете в Киеве.
Читайте также: Певица Камалия показала, как она выглядела в подростковом возрасте
Поддержать артистку пришел муж – пакистанский миллиардер Мохаммад Захур и двое дочерей – Арабелла и Мирабелла.
"Семья поддерживает маму=спортсменку!" – подписала фото с семьей певица.
По словам Камалии, это ее третье высшее образование и третья специальность, но первый красный диплом.
Добавим, Камалия намерена стать доктором философии спортивных наук.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии