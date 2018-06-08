Певица Камалия похвасталась красным дипломом: фото

Певица Камалия похвасталась красным магистерским дипломом. Артистка пришла на торжественное вручение в мантии и бонете.

На странице в соцсети Камалия выложила соответствующее фото и рассказала, что с отличием окончила магистратуру в Спортивном университете в Киеве.

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Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 2:36 PDT

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 7:30 PDT

Поддержать артистку пришел муж – пакистанский миллиардер Мохаммад Захур и двое дочерей – Арабелла и Мирабелла.

"Семья поддерживает маму=спортсменку!" – подписала фото с семьей певица.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 4:31 PDT

По словам Камалии, это ее третье высшее образование и третья специальность, но первый красный диплом.

Добавим, Камалия намерена стать доктором философии спортивных наук.