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Певица Камалия примерила новый образ в экзотическом клипе: видео

66 Читати новину українською
Камалия сняла новое видео на песню "Самба Тропикана"
Камалия сняла новое видео на песню "Самба Тропикана" / Скриншот

Украинская певица Камалия презентовала новое горячее видео на песню "Самба Тропикана". Вокалистка примерила необычные образы в экзотическом видео.

Камалия представила новую зажигательную песню "Самба Тропикана". К горячему треку певица сняла не менее горячее видео. В новом ролике Камалия примерила образ зажигательной блондинки в соблазнительных нарядах.

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Клип "Самба Тропикана сняли в стиле lyric. Режиссером ролика была известная украинская клипмейкерша Елена Винярская.

В этой видеоработе мне захотелось показать ее похожей на дикую кошку! И латиноамериканские ритмы композиции очень этому способствовали,
– отметила Елена Винярская.

Сама Камалия призналась, что работа над новым экзотическим видео была для нее творческим экспериментом.

"Самба Тропикана" – это, безусловно, старт для другой меня. Сейчас мы готовим абсолютно новую концертную программу. Уверена, такую ​​Камалию вы не просто не видели, но и не представляли себе", – добавила певица.

Смотрите видео нового клипа Камалии на песню "Самба Тропикана":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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