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Певица Кристина Агилера сделала откровенное заявление об отношениях с геем

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Кристина Агилера сделала неожиданное заявление
Кристина Агилера сделала неожиданное заявление

Американская певица и актриса Кристина Агилера потрясла откровенным признанием о былых отношениях. Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's.

Об этом сообщает People.

Неудачный роман 37-летняя звезда до этого времени скрывала. Однако на вопрос о происхождении песни Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году, Кристина Агилера рассказала правду об отношениях с мужчиной нетрадиционной ориентации. Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов.

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Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.

У нас все было серьезно. Я была шокирована, когда узнала, что он "играет" за вашу (мужскую, – ред.) команду, а не за мою. Думаю, он будет зол, когда увидит это (выпуск шоу, – ред.),
– отметила Кристина Агилера.

Имя экс-возлюбленного певица все же не назвала, однако это заявление уже вызвало резонанс в американских СМИ.

Слушайте песню Infatuation, которую Кристина Агилера посвятила экс-возлюбленному:

Теги: Музыка LifeStyle ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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