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Певица Lama сыграла фею в украинском фэнтези: фото

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Lama
Lama / Фото из открытых источников

Певица Lama (Наталья Дзенькив) приняла участие в финальных съемках масштабного украинского фэнтези-фильма "Только чудо" ("Тільки диво").

По сценарию фильма певица играет роль очаровательной белоснежной феи, говорится в ТСН.

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Съемки фильма "Только чудо"

Новый хит исполнительницы "Привет, привет" стал одним из саундтреков будущей сказки, премьера которой запланирована на конец этого года.

Съемки фильма "Только чудо"

"Для меня это настоящее событие в моей творческой жизни. С детства я мечтала сниматься в кино и сыграть роль Снежной Королевы. Это были незабываемые дни съемок с командой профессионалов во главе с режиссером Еленой Каретник и непревзойденные эмоции, потому что эта роль для меня является органичной", – поделилась впечатлениями Lama.

Лента "Только чудо" – победитель питчинга Госкино и имеет рекордный для Украины бюджет – почти 62 миллиона гривен, 44 миллиона на создание фильма выделяет государство.

Съемки фильма "Только чудо"

Зрители узнают историю юноши Северина и его сестры Аники, которые ради спасения больного отца преодолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. Главные герои не только будут преодолевать трудности, но и находить настоящую любовь и строить крепкую дружбу.

Съемки фильма "Только чудо"

"Только чудо" уже стал одним из самых ожидаемых фильмов отечественного кинематографа, его премьера запланирована на эту зиму.

Съемки фильма "Только чудо"

Прокат фильма "Только чудо" ожидается в Украине, США, Канаде и европейских странах.

Теги: LifeStyle Кино Музыка
Источник: 24 Канал
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