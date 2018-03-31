Певица Майли Сайрус снялась в соблазнительной фотосессии к Пасхе: пикантные снимки
Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус любит делать неожиданные сюрпризы поклонникам. На странице в Instagram она опубликовала соблазнительные снимки в пасхальных образах.
Пикантные фотографии звезды сделала известный фотограф Виджата Мохиндра. Майли Сайрус выбрала для съемки саксапильний образ пасхального кролика.
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Счастливой Пасхи,
– лаконично написала Майли Сайрус.
На фотографиях звезда позирует в соблазнительном платье с пикантным декольте, надев ушки кролика. Также певица сфотографировалась с большим зайцем, который имитирует порку знаменитости.
Пасхальные декорации, сексуальные платья и пикантные позы кардинально изменили стереотипы подписчиков Майли Сайрус о празднике. "Где же такие пасхальные кролики живут", "Горячая Майли", "Сексуальный кролик", "Безумно, но мило" – не сдерживали эмоций пораженные фаны звезды.
Кто такая Майли Сайрус?
Это популярная американская певица, известная хитами I Thought I Lost You, Wrecking Ball, See You Again. Майли Сайрус является обладательницей нескольких музыкальных премий, в частности, MTV Europe Music Awards. Кроме этого, звезда зинмалась в фильмах "Последняя песня", "Ханна Монтана", "Лето. Одноклассники. Любовь", "Агент под прикрытием".