Певица Майли Сайрус снялась в соблазнительной фотосессии к Пасхе: пикантные снимки

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус любит делать неожиданные сюрпризы поклонникам. На странице в Instagram она опубликовала соблазнительные снимки в пасхальных образах.

Пикантные фотографии звезды сделала известный фотограф Виджата Мохиндра. Майли Сайрус выбрала для съемки саксапильний образ пасхального кролика.

Читайте также: Топ-10 сексуальных фото Ким Кардашян

Счастливой Пасхи,

– лаконично написала Майли Сайрус.

На фотографиях звезда позирует в соблазнительном платье с пикантным декольте, надев ушки кролика. Также певица сфотографировалась с большим зайцем, который имитирует порку знаменитости.

Пасхальные декорации, сексуальные платья и пикантные позы кардинально изменили стереотипы подписчиков Майли Сайрус о празднике. "Где же такие пасхальные кролики живут", "Горячая Майли", "Сексуальный кролик", "Безумно, но мило" – не сдерживали эмоций пораженные фаны звезды.

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 10:47 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 10:38 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:30 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 10:53 PDT

“Good” Friday ! Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 10:30 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:12 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:15 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:28 PDT

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:29 PDT

Кто такая Майли Сайрус?

Это популярная американская певица, известная хитами I Thought I Lost You, Wrecking Ball, See You Again. Майли Сайрус является обладательницей нескольких музыкальных премий, в частности, MTV Europe Music Awards. Кроме этого, звезда зинмалась в фильмах "Последняя песня", "Ханна Монтана", "Лето. Одноклассники. Любовь", "Агент под прикрытием".