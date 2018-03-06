Певица MamaRika обнажилась в новом клипе: видео

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) представила поклонникам новый клип на композицию "ХХДД".

В клипе MamaRika предстает в интересном и сексуальном образе - в блестящих черных брюках, красном топе в сеточку и с дредами. Компанию артистке составили не менее эпатажные девушки.

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"Эти девушки очень разные, но каждая из них по-своему хороша. Они сексуальны, могут быть дерзкими, оставаясь при этом женственными, они знают себе цену, поэтому могут показаться недоступными. Я бы сказала, что они – феминистки в здоровом смысле этого слова", – прокомментировала новую работу MamaRika.

Режиссером видео выступил Владислав Лукин. Снимали клип в необычных местах – советском санатории под Киевом, ресторане, библиотеке КПИ и закрытом складе.

В одном из фрагментов видео MamaRika появляется обнаженной. Певица сидит спиной к камере в ванной, а другие девушки ее моют.

Напомним, в начале февраля стало известно, что певица выходит замуж за актера Сергея Середу.

Смотрите клип на песню MamaRika – "XXДД"