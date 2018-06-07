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Певица Мэрайя Кэри, которую обвиняли в домогательствах, рассказала о тяжелом детстве

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Мэрайя Кери
Мэрайя Кери / www.theguardian.com

Американская певица Мэрайя Кэри, которая отметилась несколькими обвинениями относительно проявления харассмента, призналась, что в детстве пережила много страданий, которые существенно отразились на ее психологическом здоровье сегодня.

Об этом звезда рассказала в интервью изданию The Guardian.

Она призналась, что ее борьба с биполярным расстройством II берет начало еще в детстве.

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У меня всегда были проблемы со сном. Помню, мне было лет шесть, и я не могла заснуть. В доме всегда что-то происходило, когда я была маленькой, поэтому я никогда не чувствовала себя в безопасности. Думаю, это началось,
– призналась Мэрайя Кэри.

Мэрайя Кэри

Поскольку она была межрасовым ребенком, ей часто доставалось от сверстников. Она вспомнила, как в детстве к ней пришла подруга и расплакалась, когда увидела темнокожего отца Мэрайи.

"В детстве мне приходилось много страдать, чтобы чувствовать себя признанной и достойной существования на Земле. Я чувствовала себя не так, как все остальные, потому что я была межрасовой", – поделилась 48-летняя звезда.

Напомним, что в апреле этого года Мэрайя Кэри в одном из интервью призналась, что страдает на биполярное расстройство. Сейчас Керри проходит терапию и принимает лекарства от психической болезни, которая включает периоды депрессии, а также гипоманию (менее серьезную, чем мания, но которая может вызвать раздражительность, бессонница и гиперактивность).

В конце в развитии секс-скандала в Голливуде, Мэрайя Кэри также попала в "черный список", – против певицы подал иск охранник, который работал у звезды. По его словам, Мэрайя Кэри ходила перед ним раздетая или в прозрачном белье. Впоследствии с обвинениями такого же характера выступила экс-менеджер и подруга Мэрайи Кэри Стелла Булочникова-Штольпер.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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