Певица Мэрайя Кэри поразила стройной фигурой: фото

Известная американская певица Мэрайя Кэри в свои 48 лет поразительно похудела и похвасталась идеальным внешним видом.

Мэрайя Кэри опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Заметим, Мэрайя Кэри последние несколько лет стремительно полнела (ее вес достигал более 100 килограмм) и теряла вес. После чего звезда сделала хирургическое вмешательство – она ​​вырезала себе часть желудка ради похудения.



Накануне издание Hollywood Life писало о питании Мэрайи Кэри. Так, стало известно, что основу меню певицы составляют овощи.



"Мэрайя любит копченого лосося и каперсы, поэтому она ест много белка, но секрет ее успеха в том, что она практически полностью убрала из рациона сахар. Она отказалась от углеводов, хлеба, шоколада, сладостей, но если ей очень хочется, то съедает немного фруктов или ягод, например, чернику или манго", – говорится в источнике.



Мерайя Кери / Instagram

К примеру, так выглядела Мэрайя Кэри в июне 2017 года, пишет Daily Mail.



Мерайя Кери в прошлом году

Кто такая Мерайя Кери?Мэрайя Кэри является известной американской певицей, выпустившей около 15 музыкальных альбомов за свою музыкальную карьеру. Звезда также сыграла в восьми фильмах и стала обладательницей музыкальной премии "Грэмми". 47-летняя Мэрайя была дважды замужем и однажды обрученной, однако все ее отношения были неудачными. У артистки есть двое детей-двойняшек от второго брака – дочь Монро и сын Моррокан. С декабря 2016 года она встречается с молодым танцовщиком Брайаном Танакой.